جامعات المملكة تغرد باللغة الصينية
احتفاء بإدراجها في المناهج الدراسية

جامعات المملكة تغرد باللغة الصينية

2019/02/23
الساعة 2:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
2050
0
طباعة
المواطن - الرياض

احتفى عدد من الجامعات والقطاعات بالمملكة بقرار إدراج اللغة الصينية بالمناهج من خلال إطلاق تغريدات باللغة الصينية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت.

وغرد أعرق ثلاث جامعات بالمملكة باللغة الصينية، معلنة تأييدها للقرار مثمنة دوره في إثراء التعليم والتواصل مع العالم بلغة جديدة.

وقالت جامعة الملك سعود في تغريدة لها: “ترحب الجامعة بالاتفاق على استخدام اللغة الصينية كمقرر تعليمي في مختلف المراحل التعليمية بالمملكة”.

بينما قالت جامعة الملك عبد العزيز بجدة : “كان لنا السبق في توقيع اتفاقية لإنشاء مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية لتعليم اللغة الصينية”.

أما جامعة الطائف فقد أكد مديرها الدكتور “زمان” على أهمية اللغة والحضارة الصينية كاشفاً في تغريدته عن دورات لتعليم اللغة الصينية بالجامعة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم