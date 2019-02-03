جامعة الباحة تعلن فتح التسجيل ببرامج الدورات التدريبية

جامعة الباحة تعلن فتح التسجيل ببرامج الدورات التدريبية

2019/02/03
الساعة 9:18 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلنت جامعة الباحة ممثلة في كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر, فتح التسجيل لبرامج الدورات التدريبية، وذلك في كل من الباحة، والعقيق، وبلجرشي، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439 – 1440هـ.
وأبانت الكلية أن الدورات المخصصة للنساء تضمنت السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية, وأساسيات صيانة الجوال, وخدمة العملاء, والفن التشكيلي بالوسائط المتعددة, إضافة إلى دورة جرائم الكمبيوتر وكيفية حماية النظام والمخصصة للرجال والنساء.
ودعت الكلية الراغبين بالتسجيل في برامج الدورات التدريبية الدخول على موقع الجامعة، أو عن طريق التسجيل المباشر بمقر الكلية.



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