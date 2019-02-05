جامعة الحدود الشمالية تسيّر قافلة طبية لنزلاء سجن عرعر

المواطن - واس

سيرت جامعة الحدود الشمالية أول أمس، القافلة الطبية المتنقلة لنزلاء سجن عرعر، وذلك تفعيلاً للشراكة الموقعة بحضور عميد كلية خدمة المجتمع الدكتور معن المدني.

وجرى استقبال النزلاء في موقع القافلة منذ الساعة الثامنة صباحاً، حيث استقبلت عيادات: الباطنية، والجلدية، والأسنان، وقسم المختبر النزلاء، إضافة إلى تقديم خدمات طبية للنزلاء على مدار الساعة من قبل مستوصف السجن.

من جانبه قدّم مدير السجون بمنطقة الحدود الشمالية العقيد تميم بن فايز العمري شكره وتقديره إلى جامعة الحدود الشمالية على هذا التعاون، الذي يهدف لتقديم أفضل الخدمات الطبية والتعليمية للنزلاء في ظل الجهود التي تبذل لإصلاحهم وإعادة دمجهم في المجتمع كأعضاء صالحين.