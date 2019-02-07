جامعة القصيم تُعلن أسماء المرشحين ومواعيد الاختبارات لوظيفة معيد

المواطن - القصيم

‎أعلنت جامعة القصيم، اليوم الخميس، أسماء المرشحين على وظيفة “معيد” للسعوديين من الجنسين بعدة تخصصات في عدد من الكليات بالجامعة.

وكانت جامعة القصيم قد أعلنت أنها تسعى لشغل هذه الوظائف بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً، وذلك في إطار سياسة التوطين التي تنتهجها الجامعة وفق رؤية المملكة 2030.

‎وأفادت جامعة القصيم أنه يتطلب القبول لشغل الوظائف المعلن عنها اجتياز المرشحين للاختبارات التي سبق الإعلان عنها بتاريخ في ‪17 / 3 ‬/1440هـ، للعام الجامعي 1439 / 1440هـ، حيث حددت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي مواعيد إجراء الاختبار التحريري للمرشحين من الجنسين.

وقالت جامعة القصيم إنه للاطلاع على قائمة أسماء المرشحين ومواعيد الاختبار التحريري يمكن الدخول على الرابط التالي (هنا)

أما للاطلاع على مواعيد إجراء الاختبار التحريري فيمكن الدخول عبر موقع الجامعة الإلكتروني: (هنا)