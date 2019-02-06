جاهزية الملز .. تُطفئ نيران غضب #النصر

المواطن - محمد سمعة

جاء قرار إقامة مباريات النصر في الرياض على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” بمثابة القرار المنقذ للعالمي في ظل حالة الغضب والتي يعيشها النادي في الفترة الأخيرة.

وكانت قصة الغضب النصراوي بدأت بمباراته أمام الأنصار في دور الـ32 من بطولة كأس خادم حادم الحرمين الشريفين لكرة القدم حيث خاض العالمي المباراة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وعانى الفريق من أرضية الملعب السيئة والتي أدت لغضب كبير من قبل سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة العالمي.

وبسبب عدم جاهزية ملعبي الملك فهد والملز والذي كان تُعدل أرضيته تحت إشراف من قبل اللجنة الفنية للهيئة العامة للرياضة، اضطر النصر لخوض مباراة أحد في بطولة الدوري بمدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة.

القرار جاء في الوقت المناسب

وتخوف النصر من الاستمرار في خوض مبارياته على أرضه في مدينة المجمعة أو بمدن أخرى قريبة من الرياض حيث كان سيتسبب هذا الأمر في تكلفة مالية باهظة على النادي، ولكن جاء قرار جاهزية ملعب الملز ليخوض النصر مبارياته عليه ويشهد الفريق استقرارًا بسيطًا يُهدئ من حالة الغضب والتي مر بها النادي مؤخرًا.

ويستعد النصر لخوض أول مباراة على ملعب الملز بعد تطوير أرضيته أمام نادي القادسية حيث تُقام المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً.