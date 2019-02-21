جبل الدين السيادي العالمي يرتفع إلى 50 تريليون دولار

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توقعت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية يوم الخميس قفزة جديدة في اقتراض الحكومات سترفع جبل الدين السيادي العالمي إلى 50 تريليون دولار هذا العام.

وتتوقع الوكالة أن تقترض الجهات السيادية ما يعادل نحو 7.78 تريليون دولار هذا العام، بزيادة 3.2 المئة عن 2018.

وبحسب رويترز قال كارين فارتابيتوف المحلل لدى ستاندرد آند بورز “نحو 70%، أو 5.5 تريليون دولار، من إجمالي الدين السيادي سيكون لإعادة تمويل دين طويل الأجل يحل استحقاقه، مما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض بنحو 2.3 تريليون دولار، أو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات التصنيفات”.

وارتفاع الدين السيادي إلى 50 تريليون دولار ينطوي على زيادة 6% عن العام الماضي ويرجع جزئياً إلى تقلبات أسعار الصرف.