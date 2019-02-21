جثة طالبة مشطورة نصفين في مقلب للقمامة تثير حيرة الشرطة المصرية

المواطن - القاهرة

تكثف أجهزة البحث الجنائي في محافظة الجيزة بمصر جهودها لكشف غموض العثور على جثة طالبة مشطورة نصفين.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإنه تم العثور على جثة الفتاة ملقاة في القمامة، وتبين من الفحص أنه تم وضعها داخل كيس بلاستيك، ولا توجد بالجثة إصابات ظاهرية.

وأسفرت مناظرة النيابة لجثة القتيلة عن أنه تم تقطيع جسدها لنصفين ولفه داخل كيس بلاستيك، ثم وضعها داخل جوال لتشبه الكرة حتى لا يتضح أنها جثة آدمية.

وشكل الأمن فريق بحث للكشف عن هوية الفتاة والتوصل إلى الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة البشعة، وتولى فريق البحث تعميم نشر صورة المجني عليها على مستوى الجمهورية، حيث تعرف أحد الأشخاص عليها، مشيراً إلى أنها ابنة أحد الأشخاص في منطقة كرداسة قرب حي الهرم، فتم استدعاء هذا الشخص الذي أفاد بأنها ابنته وخرجت صباح ذلك اليوم للذهاب إلى مدرستها.

وناقش فريق البحث والد الفتاة الذي أشار إلى عدم وجود خلافات له أو خصومة ثأرية مع أحد، كما نفى أن تكون الجريمة بسبب الشرف أو شكه في سلوك ابنته، ولم يتهم أحداً بقتلها.