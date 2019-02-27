جدل بشأن مشاركة سالم الدوسري في مباراة الهلال ضد العين

المواطن - مروة نبيل

لا زال الجدل يُسيطر على موقف النجم سالم الدوسري من المشاركة في مباراة الهلال ضد العين المقبلة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019.

وتعرض سالم الدوسري للطرد خلال مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2017، وتنص اللوائح على إيقافه لمباراة، ولكنه لم يُشارك في النسخة الماضية من البطولة القارية، لإعارته إلى فياريال الإسباني.

وعلق القانوني أحمد الأمير على عقوبة سالم الدوسري قائلًا: “المادة ٣٨/٢/٣ من لائحة الانضباط الآسيوية تنص على إيقاف اللاعب الذي لم يستنفذ عقوبته في البطولة الآسيوية في أول مباراة رسمية لفريقه في منافسة قارية وهالكلام ينطبق على سالم الدوسري”.

وتابع الباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، تغريداته عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “سالم الدوسري أعير إلى فياريال المشارك في الدوري الأوروبي، وكان في قائمة فياريال المشاركة في مباراة ليون، ولكنه لم يشارك، ربما بسبب الإيقاف، ولذلك يُعتبر أنه قد استنفذ عقوبته!”.

وأضاف قائلًا: “إلى اللحظة الاتحاد الآسيوي يرفض مشاركة سالم الدوسري، بالرغم من تنفيذه لعقوبة الإيقاف في الدوري الأوروبي، وهو ما نصت عليه المادة ٣٨/٢/٣ من لائحة الانضباط الآسيوية، والتي تتيح تنفيذ العقوبة في منافسات فريق اللاعب الموقوف قاريًّا”.

وواصل الأمير تغريداته قائلًا: “رئيس لجنة الانضباط الآسيوية السابق ذكر في كتاب الإجراءات الانضباطية في كرة القدم في الجزء الخاص بالإجراءات الانضباطية الآسيوية أن عقوبة الإيقاف التي لم تنفذ في نفس البطولة تنفذ في البطولات المستقبلية لفريق اللاعب الموقوف”.

واستكمل قائلًا: “واستنادًا على المادة ٣٨/٢/٣ من لائحة الانضباط الآسيوية ذلك يعني أن عقوبة الإيقاف تنفذ في أول مباراة قارية لفريق اللاعب الموقوف؛ in a continental competition، وذلك يعني أن سالم نفذ العقوبة بمباراة فياريال مع ليون في الدوري الأوروبي”.

وتساءل أحمد الأمير قائلًا: “فإذا كان الاتحاد الآسيوي يقصد أن تنفذ العقوبة في نفس المسابقة لماذا اختار النص الغير مناسب للمادة ٣٨/٢/٣؟.. على أن تكون في أول مباراة قارية لفريقه، ولم يختار نص مناسب مثل على أن تكون في أول مباراة لفريقه في نفس المسابقة؟”.

واختتم الخبير في لوائح الفيفا تغريداته قائلًا: “إذا رفض الاتحاد الآسيوي مشاركة سالم الدوسري، فمن حق الهلال الاستئناف على ذلك وطلب تطبيق التدابير الوقتية والسماح بمشاركة سالم الدوسري مؤقتًا إلى موعد صدور قرار الاستئناف”.