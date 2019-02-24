جدل نصراوي حول قيد جوليانو في القائمة الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من تألق البرازيلي جوليانو دي باولا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الموسم، إلا أن نجم العالمي السابق، فهد الهريفي تمنى رفع اسمه من القائمة الآسيوية.

وكتب فهد الهريفي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “باقي 48 ساعة وتنتهي مهلة رفع القائمة النهائية لبطولة آسيا أتمنى تغيير جوليانو في مرابط أو موسى”.

واختلف نجم النصر السابق، علي كميخ مع رأي الهريفي، وقال: “رأيك الفني يالموسيقار يحترم لكني أرى أهمية وجود جوليانو بالقائمة اللاعب يجيد الدور الهجومي وصناعة اللعب والمشكلة القرار صعب في اختيار اللاعبين لكن جونز ضروري كآسيوي بيتروس المرابط حمدالله (رؤيتي)”.

ورد الهريفي على كميخ قائلًا: “الحين أنا أروح مع أهميته ولا مع رؤيتك”، ليُعلق الأخير عليه قائلًا: “أنا تركت الخيار لك والموضوع مطروح للنقاش لا تنسى ما يكون موجودا وأهمية وجوده رأيك يهمني”.

وتمسك الهريفي برأيه، وقال: “حبيبي علي راح أطرح رؤية جديدة وشفتها أمس .. ليش ما يلعب بيتروس مكان جاليانو كذا نظمنا الشق الدفاعي والهجومي والجبرين محله أمس طبق مركز تسعة ونصف بكل جدارة صنع، تنقل في كل أركان الملعب، لياقة”.

وأشاد كميخ بإمكانيات بيتروس والنجم البرازيلي، وقال: “بيتروس ممتاز وجوليانو رقم صعب بالفريق يحتاج للحرية مثل أمس وسيعجبك يالموسيقار”.

وعلق الهريفي قائلًا: “النصر مفروض على عناصره يلعب ٤-٢-٣-١ وللأسف جاليانو يلعب في مركز مهم اللعب ثقيل ويلعب في منطقة محدودة جداً ولا أشاهده يصنع ولا يسدد ولا يتحكم في رتم المباراة وهو مكمل لقوة فريق ومدربنا يشوفه رأس حربه ٩ لولا تألق حمدالله كان طيره”.

وأبدى كميخ احترامه لوجهة نظر الهريفي، وقال: “رأيك فني ولك وجهة نظر دقيقة يالموسيقار لكن لكل مباراة سلاحها والمباريات القادمة البلدوزر جوليانو حاجة العالمي له بالملعب لا تقل عن أهمية ميسي بالبرسا أكيد فهمتني”.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على آجمك الأوزبكي برباعية دون رد في الدور التمهيدي.