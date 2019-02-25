جرافيك “المواطن”.. جولة الأمير محمد بن سلمان الآسيوية في دائرة الضوء

المواطن - الرياض

جولة آسيوية ناجحة على جميع المستويات لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بدأها بزيارة باكستان، ومنها إلى الهند، وختمها بزيارة الصين ثاني أقوى اقتصاد في العالم.

وتفاعلت صحيفة “المواطن“، مع هذا الحدث الهام بإعداد “جرافيك” خاص عن الزيارة، تضمن ثمار هذه الجولة الآسيوية لولي العهد، حيث أسهمت في أن حجزت الملكة مقعد داخل ميناء جوادر الاستراتيجي في باكستان، والذي يعد محطة رئيسية ضمن مشروع الحزام والطريق الضخم.

وتطرقت “الصحيفة”، إلى مراسم الاستقبال الرسمية والاحتفاء الشعبي الكبير لولي العهد أينما حل بداية من إسلام آباد ونيودلهي وصولاً إلى بكين.

كما أفردت الصحيفة في الإنفوجرافيك مساحة للحديث عن ردود الأفعال لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للدول الثلاث والاتفاقيات التي تم إبرامها لتعزيز العلاقات بين المملكة وأقوى الدول في آسيا.

لتحميل الجرافيك كاملاً من خلال الرابط التالي : جولة ولي العهد الآسيوية2019