جرافيك “المواطن”.. 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم حصيلة اليوم الأول لزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان

جرافيك “المواطن”.. 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم حصيلة اليوم الأول لزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان

2019/02/18
الساعة 12:43 صباحًا
- ‎فيانفوجرافك المواطن, جديد الأخبار, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
1910
0
طباعة
المواطن - الرياض

سلط إنفوجرافيك “المواطن” الضوء على حصيلة اليوم الأول لزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان، حيث تم توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية.

وخلال الزيارة التي تستمر يومين، تم توقيع اتفاقية تمويل وتوفير كميات من الزيت الخام ومنتجات بترولية إلى باكستان، ومذكرة تفاهم في مجال قطاع الثروة المعدنية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم إطارية لتمويل مشاريع توليد الطاقة الكهربائية في باكستان، وأيضًا مذكرة تفاهم في مجال تطوير مشروعات للطاقة المتجددة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات في باكستان، وبرنامج تعاون فني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة الباكستانية للمواصفات وضبط الجودة، وأخيرًا اتفاقية تعاون في مجال الرياضة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم