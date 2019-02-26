جريزمان يختار أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم أتلتيكو مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي الأول، أنطوان جريزمان عن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم من وجهة نظره، وأفضل من زامله في الملاعب.

وقال جريزمان: “كوستا أفضل لاعب زاملته، لأنه يعطيني الدعم في الملعب، هو يتيح لي اللعب بحرية أكبر، ونفهم بعضنا البعض بالنظر، ويعلم كل منا أين يتواجد الآخر، بجانب ذلك هو مقاتل، وهو نقل هذا الأمر لي، أنا أحبه”.

وعن أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ كرة القدم، قال نجم فرنسا: “هذا الأمر يعتمد على التوقيت، أود أن أقول ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، لم أر بيليه أو مارادونا وهما يلعبان، الأمر معقد لأن كلا لديه أسلوبه”.

وأضاف نجم أتلتيكو مدريد الإسباني قائلًا: “الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان أيضًا أعتبره من الأفضل، لقد حقق كأس العالم، بينما ميسي، ورونالدو لم ينجحا في تحقيق هذه البطولة”.

وشدد نجم المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، جريزمان، على أن نجم ريال مدريد الإسباني السابق، البرتغالي بيبي، أصعب مدافع واجهه، مشيرًا إلى أنه من الصعب دائمًا التغلب عليه.

واختتم جريزمان تصريحاته قائلًا: “إذا كنت سأختار فريقًا مكونًا من 5 أفراد ألعب معه من زملائي عبر مسيرتي، سأختار عثمان ديمبلي، ونجولو كانتي، لأنني لن أخسر إذا تواجدا في فريقي، بالإضافة للمدافع الأوروجوياني دييغو جودين، هو دائمًا يجد الطريقة التي تجعلك تفوز، بجانب ديفيد بيكهام، وسألعب دون حارس مرمى”.