جماهير #النصر تتكفل بغرامة الشامخ

المواطن - مروة نبيل

أبدت جماهير نادي النصر استعدادها التكفل بدفع قيمة الغرامة المالية التي وقعتها لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على رئيس مجلس إدارة العالمي، سعود آل سويلم.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق، إيقاف سعود آل سويلم مباراتين، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها مليون ريال، وتمديد مدة الإيقاف لحين دفع المبلغ بالكامل، بسبب تغريداته على “تويتر” التي تضمنت إساءة للاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسه ولجانه وجهازه الإداري.

وكان آل سويلم قد انتقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز بعد مباراة النصر وأُحد، بسبب الأخطاء التحكيمية، مؤكدًا أن الاتحاد ضعيف وبه العديد من التخبطات، وطالبه بالجرأة وتقديم استقالته.

ودشنت جماهير نادي النصر هاشتاقي غرامتك يالشامخ علينا وآخر يحمل اسم إيقاف وتغريم مليون للشامخ عبر موقع “تويتر”، من أجل دعم سعود آل سويلم، واحتلا صدارة قائمة الأكثر تداولًا في السعودية خلال وقت قصير، نظرًا للتفاعل الكبير.

وكتب الإعلامي سامي بن جدوع: “جميل أن يكون هناك مشجعون يحبون ويعشقون ناديهم أكثر والطريقة التي يساند بها هذا النادي، إما بالدعم المادي أو بالحضور .. هذا هي جماهير العالمي المطنوخة تقولك غرامتك يالشامخ علينا جماهير عاشقة للكيان .. فقط في النصر”.

وعلق حساب يحمل اسم “جوستافو”: “كلما أرادوا إحباط جمهور النصر زاد تعلقه بالفريق وقربه منه ودعمه له .. أتوقع مباراة النصر القادمة مدرج النصر فل”، وكتب عبدالله الثقيل: “جمهور الوفاء كعادته يضرب أروع الأمثلة في الوفاء والوقوف مع ناديه … قواكم الله يا عالميين”.

وقال وليد البشر: “النصر يتعرض لأكبر مؤامرة في تاريخه بقيادة رئيسه سعود السويلم الوقوف مع النادي ودعم الرئيس في هذا الوقت أهم من أي وقت مضى”، وكتبت جواهر العتيبي: “لن يسقط رئيس نادي يمثل النصر وهذا جمهوره ويالشامخ غرامتك علينا بحول الله”.

وتابع ماجد الغامدي: “أول مباراة في الرياض أبشر ب٦٠ ألف مشجع نرجعها دبل، أهم شيء يالاتحاد السعودي اعجلوا علينا بتضبيط استاد الملك فهد ،، مالك إلا كل مباراة يطلع لك مليون وعليها”، وكتب حساب يحمل اسم “سبيشيل ون”: ” 100 ألف مشجع كل واحد فينا 10 ريالات نسدد فيها غرامة الشامخ”.