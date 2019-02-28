جمهور هنادي الكندري يترقب إطلالتها بعد حادث أليم

المواطن - متابعة

يترقب جمهور الفنانة هانادي الكندري إطلالتها بعد تعرضها لحادث سير أُدخلت على إثره المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت هنادي الكندري ظهرت في مقطع فيديو وهي تعلن على جمهورها نبأ تعرضها لحادث مؤكدة أنها أصيبت بالعديد من الكدمات في وجهها وجسدها، وأن هذا الحادث منعها من الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال الكويتي.

يذكر أن هنادي الكندري كانت قد أعلنت في وقت سابق عن مشاركتها في الفيلم العربي المشترك “الدوشك” من تأليف وإخراج حامد صالح.

ونشرت الكندري عبر حسابها الشخصي على موقع إنستقرام، صورة تجمعها بالفنان ماجد المصري والمطرب بهاء سلطان، وعلقت عليها قائلة: فيلم الدوشك، قريباً.

وتخوض الفنانة هنادي الكندري السباق الرمضاني المقبل بمسلسل حدود الشر، من إخراج أحمد دعيبس، وتأليف محمد خالد النشمي، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم منهم: حياة الفهد، شيماء علي، وهبة الدري.

يذكر أن مسلسل التاسع من فبراير، هو آخر عمل درامي شاركت فيه الفنانة هنادي الكندري الذي عرض في رمضان 2018، وهو من تأليف سحاب، وإخراج سائد بشير الهواري، وشارك في بطولته إبراهيم الحربي، محمود بو شهري، سلمى سالم، شيلاء سبت، حلا، وشهد الياسين، وغيرهم.

والمعروف أن هنادي الكندري ممثلة ومذيعة كويتية بدأت العمل الفني كمقدمة برنامج رأيكم شباب الذي يبث على قناة الرأي واستمرت بتقديمه من سبتمبر 2008 إلى أغسطس 2009.

واصلت مشوارها الفني ولكن كممثلة بعد ذلك حين شاركت في مسلسل مذكرات عائلية جداً مع الفنان إبراهيم الحربي وهدى الخطيب وبعد نجاحها خلاله استمرت بالتمثيل.

تزوجت هنادي الكندري للمرة الأولى من والد أبنائها الثلاثة عبداللطيف، عبدالله، يوسف، لكنهما انفصلا بعد ذلك، بعدها تزوجت من الممثل عبدالله بهمن إلا أنها انفصلت عنه في أبريل 2013 بعد زواج استمر شهرين، وبعد انفصالها تزوجت المخرج محمد الحداد في مارس 2014، وأنجبت منه التوأم آدم وإيفا.