جموع غفيرة تشيع الشهيد دراج في أبوعريش

المواطن - واس

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع التقوى بمحافظة ابوعريش ، صلاة الميت على الشهيد العريف فتح الدين بن علي أحمد دراج أحد منسوبي الحرس الوطني الذي استشهد بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل سموه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو وزير الحرس الوطني، لوالد وذوي الشهيد،” دراج ” سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة، محافظ ابوعريش محمد بن هادي الشمراني , ورئيس مركز وادي جازان عبدالله بن محمد الظافري وعدد من المشايخ والأهالي.