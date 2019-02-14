جموع غفيرة تشيّع الشهيد الحمدي في صامطة

المواطن - واس

أدّى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعله وجموع المصلين، بعد صلاة العصر اليوم بجامع عثمان بن عفان بإسكان مركز السهي التابعة لمحافظة صامطة، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف أحمد بن حسن أحمد حمدي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعقب الصلاة نقل محافظ صامطة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.

ونقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لأسرة الشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده -رحمه الله- في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدّى الصلاة مع محافظ صامطة، رئيس مركز السهي المكلف عبدالعزيز بن محمد حكمي, وعدد من القيادات الأمنية ، وعدد من المسؤولين ومشايخ وأهالي المحافظة.