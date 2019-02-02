جهود حثيثة لهلال الباحة في المهرجان الربيعي بالمخواة

المواطن - عمر البشيري - الباحة

يقدم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بمهرجان إمارة منطقة الباحة الربيعي، والمقام بمحافظة المخواة، الخدمة الإسعافية والتوعوية والتثقيفية لزوار المهرجان، كما يقدم نبذة عن الأعمال التطوعية بالهيئة بتوجيه من مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي.

وأكد المتحدث الرسمي بالباحة، عماد منسي الزهراني، أن هلال الباحة يشارك طيلة أيام المهرجان بفرق إسعافية وفرق تطوعية راجلة، وذلك حرصًا منهم على سلامة الحضور وتقديم خدمات إسعافية لزوار المهرجان، مع ركن توعوي وتثقيفي عن أعمال الهيئة وبرشورات للحالات الإسعافية الشائعة، كما يقدم فحوصات طبية لزوار المهرجان.

ولفت إلى أنه تم تسخير كافة التجهيزات والاستعدادات لتقديم الخدمات لمرتادي المهرجان من مباشرة جميع الحالات الإسعافية والطارئة إن وجدت، كما عملت على تدريب المتطوعين والمتطوعات وتجهيزهم بأعلى المعايير التي ستسهم في العملية الإسعافية بكل احترافية لحين وصول المختصين من الجهات الإسعافية.

ويستمر تواجد الهلال الأحمر بالباحة بالمهرجان لمدة 8 أسابيع ليومي الجمعة والسبت.