استقالة جواد ظريف وزير خارجية إيران

استقالة جواد ظريف وزير خارجية إيران

2019/02/25
الساعة 11:18 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، استقالته من منصبه، في تطور مفاجئ للأزمة التي يمر بها نظام الملالي.

وبحسب “رويترز” أعلن ظريف نبأ استقالته عبر حسابه على إنستجرام.
وأكدت وكالة فارس الإيرانية نبأ استقالة ظريف



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