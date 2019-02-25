استقالة جواد ظريف وزير خارجية إيران

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أعلن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، استقالته من منصبه، في تطور مفاجئ للأزمة التي يمر بها نظام الملالي.

وبحسب “رويترز” أعلن ظريف نبأ استقالته عبر حسابه على إنستجرام.

وأكدت وكالة فارس الإيرانية نبأ استقالة ظريف