جوليانو لـ جماهير #النصر : إسعادكم علينا ونحتاجكم غدًا

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن أصفر العاصمة سيقاتل لنيل الفوز أمام أجمك الأوزبكي غدًا في الملحق المؤهل لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتحدث جوليانو في المؤتمر الصحفي لمباراة النصر وأجمك قائلًا: يجب أن نفكر بالفوز، ومستعدون للمواجهة بشكل ممتاز، ويجب أن نخوضها بعقلية الانتصار، ومن الجيد أنني أملك القدرات للعب في أكثر من خانة كمحور وكجناح وأنا ألعب حسب احتياجات الفريق، ومرتاح جدًّا بمركزي الحالي، وهذه هي خانتي، والمهم أن ينتصر فريقي في المباراة.

وتابع جوليانو: أوجه رسالة لجمهور النصر، احضروا في الملعب وادعمونا، وأنا أعدكم بإسعادكم دائمًا.

وأضاف جوليانو: حلم كل لاعب أن يكون لاعبًا مميزًا ثم يلعب في فريق مميز ويلعب كذلك لمنتخب بلاده، ويخوض بطولات كبيرة مثل دوري أبطال آسيا، وأنا سعيد للعب فيها، وسأبذل كل ما بوسعي لإثبات أنني أستحق التواجد في آسيا.