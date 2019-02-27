جوميز لا يكتفي بالتألق داخل الملعب.. هكذا يكسب ود الجماهير خارجه

المواطن - مروة نبيل

دخل الفرنسي بافيتيمبي جوميز قلوب الجماهير الهلالية بسرعة كبيرة، سواء لتألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم داخل المستطيل الأخضر، أو بتفاعله مع زملائه اللاعبين والجماهير خارج الملعب.

ويُقدم جوميز مستوى مميزًا مع الهلال في جميع البطولات هذا الموسم، حيث قاده لاحتلال المركز الأول في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ52 نقطة، وينفرد بصدارة الهدفين برصيد 17 هدفًا.

وواصل جوميز التسجيل وصناع الأهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في كأس زايد للأندية الأبطال، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ويطمح لمواصلة التألق مع الزعيم في دوري أبطال آسيا.

ويتمتع جوميز بعلاقة مميزة مع زملائه في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ودائمًا ما يحرص على الإشادة بهم، وفي مقدمتهم النجم محمد الشلهوب الذي يشيد بتحركاته وأدائه في الملعب.

وكسب جوميز ود الجماهير الهلالية سريعًا، على الرغم من انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليُزيد عدد متابعيه بشكل كبير على مواقع التواصل.

واعتاد جوميز على التفاعل مع جماهير نادي الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” و”تويتر”، لتُلاقي تغريداته رواجًا كبيرًا، خاصة أنه يحرص على تبادل الدعابات معهم، ونشر فيديوهات الجمهور الذي يُقلده بحركة الأسد الشهيرة.

ولم يكتفِ جوميز بالتفاعل مع الجماهير عبر مواقع التواصل فقط، بل دائمًا ما تلقى تصريحاته إعجابهم، والتي كان آخرها، تعبيره عن سعادته بالتواجد في الهلال، خاصة أن الجمهور منحه الحب.

وأكد جوميز على رفضه الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والاحتراف في أوروبا، مُشددًا على أنه يُريد البقاء في الزعيم لفترة طويلة، وهو التصريح الذي لاقى قبولًا كبيرًا وسط الجماهير.