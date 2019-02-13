جوميز .. مهارة.. صناعة وتسجيل في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

واصل الفرنسي بافيتيمبي جوميز تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ونجح جوميز في تسجيل هدف الهلال الثاني في شباك القادسية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الزعيم برباعية مقابل هدف.

ورفع جوميز رصيده إلى 16 هدفًا، ليحتل صدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه، نجم النادي الأهلي السوري عمر السومة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

ولم يكتفِ جوميز بتسجيل الأهداف فقط، بل إنه يتصدر قائمة صانعي اللعب في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 تمريرات حاسمة، ليكون المهاجم الفرنسي الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف في المسابقة المحلية حتى الآن.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بمستوى جوميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مؤكدة أنه لم يغب عن أي مباراة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى جوميز لمواصلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال المباريات المقبلة؛ أملًا في حصد لقب هداف كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسمه الأول مع الزعيم.

وحصد الفرنسي جوميز جائزة أفضل لاعب في الجولة أكثر من مرة، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ومساهمته في حصد نقاط هامة، ساعدته في احتلال صدارة الترتيب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، من الفوز في 15 مباراة، والتعادل في 4 مواجهات، والهزيمة في لقاء واحد.