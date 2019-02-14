جيسوس: اللاعب السعودي محترف ومنضبط

المواطن - محمد سمعه

قال البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق لنادي الهلال إن اللاعب السعودي يتمتع بالاحتراف والانضباط.

وتحدث جيسوس في تصريحات تلفزيونية قائلًا: اللاعب السعودي لاعب محترف ومنضبط وحقيقة لم يفاوضني بنفيكا البرتغالي للعودة إلى تدريبه.

وأضاف جيسوس: الجمهور هو الرقم واحد ولا بد من شكرهم بعد كل لقاء.

وتابع مدرب الهلال السابق: هناك احترام بين الفرق السعودية مثل النصر والأهلي والبقية وفيتوريا مدرب النصر هو مدرب جيد وأحترمه وفارق النقاط الست جيد بين المتصدر والوصيف.

وكان الهلال فسخ عقده مع المدرب جيسوس بالتراضي خلال الفترة الأخيرة، ليتم تعيين المدرب الكرواتي زوران ماميتش.

ويحتل نادي الهلال حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

ويذكر أن جورجي جيسوس كان اتفق مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي بيراميدز المصري على إنشاء أكاديمية لكرة القدم في الرياض لاكتشاف المواهب في المملكة.