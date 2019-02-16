جيسوس يُتابع مباراة الوصل ضد الأهلي من المدرجات
في كأس زايد للأندية الأبطال

جيسوس يُتابع مباراة الوصل ضد الأهلي من المدرجات

2019/02/16
الساعة 6:17 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يُتابع مدرب الهلال السابق، البرتغالي جورجي جيسوس، مباراة الوصل ضد الأهلي، ضمن منافسات كأس زايد للأندية الأبطال، من مدرجات ملعب زعبيل.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمدرب الهلال السابق جيسوس من مدرجات ملعب مباراة الوصل ضد الأهلي المُقامة الآن، وأبدت الجماهير استغرابه لتواجده في اللقاء.

وتساءل الجمهور عن سبب تواجد جيسوس في مدرجات مباراة الوصل ضد الأهلي الآن، وربط البعض بين حضوره لقاء كأس زايد للأندية الأبطال، وإمكانية تدريبه للمنتخب السعودي الأول خلال الفترة المقبلة ومتابعته للاعبي الأخضر.

وأكد البعض الآخر أن جيسوس تسلم كافة مستحقاته من نادي الهلال، وفسروا تواجده في مباراة الوصل ضد الأهلي باقترابه من التدريب في الإمارات.

ويلعب الوصل ضد الأهلي الآن في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال، وتُشير النتيجة إلى تقدم الفريق الإماراتي بهدف دون رد في الشوط الأول.



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