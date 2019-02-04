جيوفنكو يصل الرياض استعدادًا للانضمام لـ #الهلال

المواطن - محمد سمعة

وصل اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو نجم نادي الهلال الجديد إلى العاصمة الرياض اليوم الاثنين وذلك استعدادًا للانضمام إلى صفوف أزرق العاصمة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر صورًا من وصول اللاعب الإيطالي جيوفنكو إلى مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، حيث تم استقباله بترحاب كبير من قبل الجماهير الهلالية.

وكان الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، أعلن التعاقد مع اللاعب جيوفنكو لمدة ثلاث سنوات قادمًا من نادي تورنتو الكندي مقابل مليوني دولار أميركي.

وجاء تعاقد الهلال مع اللاعب جيوفنكو وذلك لتعزيز الجانب الهجومي لأزرق العاصمة مع وجود الفرنسي بافيتيمبي جوميز واللاعب البيروفي أندري كاريلو.

وكان المدرب الكرواتي زوران ماميتش تولى تدريب نادي الهلال خلفًا للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس والذي فضّل الرحيل عن صفوف الفريق الهلالي مؤخرًا.