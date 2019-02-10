جيوفينكو والدوسري يُنعشان تدريبات #الهلال .. والإصابة تُبعد عطيف

المواطن - مروة نبيل

شارك ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سيباستيان جيوفينكو وسالم الدوسري، في التدريبات الجماعية، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة القادسية المقبلة.

وغاب عبدالله عطيف عن تدريبات الهلال الجماعية اليوم؛ لتواجده في العيادة؛ نظرًا لشعوره بآلام في العضلة الضامة، على أن يُجري أشعة على موضع إصابته.

وشرح المدرب الكرواتي زوران ماميتش تطبيقات تكتيكية عبر عرض مرئي، وأدى لاعبو الهلال بعد ذلك عددًا من التدريبات الفنية والإحماء.

وطبق زوران عددًا من الجمل الفنية، وخاض اللاعبون مناورة على ثلثي مساحة الملعب، ثم أجرى نجوم الهلال تدريبات تفكيك العضلات.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته لمباراة القادسية، بمران مغلق، مساء يوم غد الخميس، على إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع القادسية في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.