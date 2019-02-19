حارس #الوحدة على رادار الأهلي المصري

المواطن - محمد سمعة

يتطلع النادي الأهلي المصري بقيادة المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي إلى التعاقد مع الحارس المصري محمد عواد حارس مرمى نادي الوحدة بعد نهاية الموسم الجاري.

وذكرت تقارير إعلامية مصرية أن الأهلي يسعى إلى تدعيم صفوف حراسة مرماه بضم عواد والمتألق مع نادي الوحدة مؤخرًا في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مؤخرًا.

وبسبب اهتزاز مستوى كل من الحارسين شريف إكرامي ومحمد الشناوي، يطمح الأهلي إلى ضم محمد عواد والذي أظهر نفسه بصورة مميزة مع النادي الإسماعيلي قبل الانتقال لنادي الوحدة.

ويلعب محمد عواد مع نادي الوحدة على سبيل الإعارة من الإسماعيلي المصري حتى نهاية الموسم الجاري.

لم يشارك محمد عواد مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد استبعاده من قائمة الـ23 لاعبًا.