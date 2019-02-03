حاكم دبي: الملك سلمان ومحمد بن سلمان يبنيان حضارة جديدة

المواطن - العلا

عبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، عن سعادته بزيارة محافظة العلا والحضارة السعودية الممتدة عبر العهود والتي يواصل بناءها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان حاكم دبي وولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، زارا المملكة وتجولا بين معالمها الأثرية والتاريخية، تزامناً مع مشاهدة تتويج فرسان الإمارات في مسابقة خادم الحرمين للقدرة والتحمل.

وعلق الشيخ محمد بن راشد على هذه الزيارة بتغريدة قصيرة حملت مضامين كثيرة قال فيها : في عاصمة الجبال .. وعاصمة التاريخ والآثار .. في العلا .. حضارات تعاقبت هنا .. وحضارة جديدة يبنيها أخي الملك سلمان وولي عهده على أرض المملكة الحبيبة”.

بدوره أشاد ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بما تملكه المملكة من تراث وآثار ومعالم عمرانية تلفت الأنظار وتأخذ القلوب.

وخلال زيارته للعلا رفقة والده قال فزاع مخاطباً السعوديين: “كيف عندكم هذه الأرض وما تخبرونا عنها .. وتابع.. أخذتني أرضكم” في إشارة إلى إعجابه الشديد بما تحتوي عليه أرض المملكة من تراث ومعالم.

وتابع فزاع : أنا مهتم بالماراثون والخيل لكن اليوم تغيبت عن خيولي لأكثر من ساعتين واختفيت.

وعبر تويتر عبر فزاع عن إعجابه بمدائن صالح حيث قال : مدائن صالح مكان ساحر بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى… هي شاهد على حضارة اندثرت وغيّبها التاريخ… حضارة ما بقي منها سوى مواقع أثرية تصيب من يأتي لاستكشافها بالذهول لروعتها.