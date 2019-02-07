حالة الطقس المتوقعة غدًا.. أمطار رعدية وغبار في 7 مناطق

حالة الطقس المتوقعة غدًا.. أمطار رعدية وغبار في 7 مناطق

2019/02/07
الساعة 10:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تـسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مـناطق ( الجوف ، الحدود الشمالية وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها ) غدا الجمعة.

وكذلك على مناطق حائل ، القصيم وشمال المنطقة الشرقية ( حفر الباطن ، القيصومة) والمدينة المنورة ( تشمل الأجزاء الساحلية منها).

كما توقعت أن تتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة. كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية منها).

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.



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