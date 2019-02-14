حالة طوارئ في نادي الزمالك

المواطن - محمد سمعه

تسبب التعادل المخيب لـ نادي الزمالك المصري أمام نادي نصر حسين داي الجزائري في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في إحداث حالة من الغضب العارم لدى مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان نادي الزمالك تعادل بهدف لكل فريق مع نادي نصر حسين داي في المباراة والتي أقيمت بالأمس على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.

ولم يكن التعادل مفيداً لـ نادي الزمالك والذي واصل تذيله لترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة من مباراتين، حيث خسر نادي الزمالك في الجولة الأولى من نادي جورماهيا الكيني برباعية مقابل هدفين، وتعادل بالأمس مع نادي نصر حسين داي.

ويذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك علّق غاضبًا بعد نهاية مباراة نصر حسين داي بأنه مندهش من بعض القرارات التدريبية من قبل المدرب السويسري كريستيان جروس خلال المباراة.

ومن المنتظر أن يتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك بعض القرارات لمحاسبة لاعبي الفريق الأول والمدرب بعد السقوط في فخ التعادل وفقدان النقاط للمباراة الثانية على التوالي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي بيترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية حيث تُقام المباراة في الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري.

سيخوض نادي الزمالك يوم الأحد المقبل مباراة قوية في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام نادي إنبي، حيث يسعى الفريق الأبيض للفوز على الحفاظ على بقائه في صدارة الدوري المصري بفارق كبير من النقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والأهلي صاحب المركز الثالث.

وهزم نادي الزمالك فريق النجوم بهدف دون رد يوم السبت الماضي، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أيمن حفني في شباك الحارس المصري المخضرم عصام الحضري.