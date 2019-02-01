حرب جديدة تبدأ بين مهند عسيري وموسى المحياني

المواطن - محمد سمعه

هاجم اللاعب مهند عسيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موسى المحياني مدير الكرة السابق في الأهلي، وذلك بعد ظهور الأخير في أحد البرامج الرياضية للحديث إعلاميًّا عن أزمة عسيري.

وعاد الخلافات تشتعل من جديد بين مهند عسيري وموسى المحياني، خاصة أن شرارة الأزمة الأولى بين الثنائي كانت قد بدأت بعد مباراة وفاق سطيف الجزائري في إياب ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، حيث قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي وقتها معاقبة عسيري طبقًا للوائح الداخلية للنادي.

وكان عسيري تحدث بعد لقاء وفاق سطيف قائلًا بأنه لم يفتعل أزمة مع المحياني، وأضاف بأنه ظُلم ويبحث عن العدل فقط.

أزمة تُشعل الحرب:

أما الأزمة الثانية فكانت انطلقت أثناء حديث مهند عسيري هاتفيًّا في برنامج كورة قائلًا بأنه إنسان واضح وصريح ويتحدث فقط حبًّا في النادي الأهلي، مضيفًا أن موسى المحياني لديه أصدقاء بتويتر يُغردون عنه بأشياء ليست حقيقية.

وأضاف عسيري: ماجد النفيعي عندما كان رئيسًا للأهلي ما كان يستطيع اتخاذ أي قرار حتى يُوافق عليه موسى المحياني، لا أعلم حقيقة لماذا مشكلاتي أنا فقط من تظهر للإعلام، في حين غيري ضرب مدربًا ورجع وتمرن وكأن شيئًا لم يحدث.

وعلّق مهند عسيري عبر حسابه في تويتر على أزمة مع الراقي قائلًا: طلع في البرنامج وهو مجهز أكاذيبه ولو اطلع وأظهر نصف ما فعله في الكيان أعتقد لن يُقرب من شارع التحلية نهائيًّا مثل ما هرب من مواجهتي في البرنامج، حسبي الله ونعم الوكيل.

اللاعب خارج الحسابات:

ويذكر أن عبدالله بترجي، رئيس النادي الأهلي الحالي، كان أعلن من قبل في تصريح تلفزيوني أن اللاعب مهند عسيري خارج حسابات الفريق الأول بالنادي في الموسم الجاري.