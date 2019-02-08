حريق في مركز تدريبات لنادي فلامنجو .. ومقتل 10 أشخاص

المواطن - مروة نبيل

توفي 10 أشخاص وأصيب 3 آخرون، بينهم اثنان في حالة حرجة، اليوم الجمعة، إثر اندلاع حريق في مركز تدريبات تابع لنادي فلامنجو البرازيلي، في مدينة ريو دي جانيرو.

وأكدت وسائل إعلام عالمية، أن الحادث وقع فجر اليوم، والتهمت النيران منشآت “نينيو دو أوروبو”، الذي يشهد تدريبات الفريق الأول وفرق الناشئين لفريق فلامنجو.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن لاعبي فريق الناشئين تحت 18 عامًا بنادي فلامنجو يبيتون في هذه المنشآت، مُشددة على أن قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، تجنبًا لحدوث مزيد من الحرائق.

وشددت المصادر الرسمية على أنه لم يتم التعرف على أسباب الحريق الذي اندلع في مركز التدريبات التابع لنادي فلامنجو.

وكان نادي فلامنجو قد افتتح نهاية العام الماضي، منشآت جديدة للفريق الأول في مركز “نينيو دو أوروبو”، فيما ترك المنشآت القديمة للاعبي فرق الناشئين.