حريق محطة مصر يطيح بوزير النقل المصري

المواطن - القاهرة

تقدم وزير النقل المصري هشام عرفات باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وذلك على خلفية حريق محطة مصر الذي راح ضحيته 20 قتيلاً و40 مصابًا على الأقل.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.

وكان رئيس الوزراء تعهد في وقت سابق بحساب عسير للمتسببين في الحادث فيما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاسبة المقصرين.

وقبل استقالته توجه عرفات، إلى محطة مصر، حيث موقع الحريق الناتج عن تصادم جرار قطار بصدادات الرصيف.



وارتفعت حصيلة الضحايا جراء اصطدام قطار برصيف رقم 6 في محطة مصر للسكك الحديدية نتيجة انحدار جرار وردية “أبو غاطس” على الرصيف بسرعة زائدة عن الحد إلى 20 قتيلاً وإصابة 40 آخرين.

وأفادت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد في تصريح لها اليوم بأن التصادم أدى إلى نشوب حريق هائل في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، مضيفة أن بعض حالات الإصابة نتجت عن حروق شديدة، ومنها حالات حرجة.

وأشارت إلى أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفيات الهلال وشبرا والسكة الحديد، كإخلاء عاجل، ويتم الآن نقل المصابين لمعهد ناصر ودار الشفاء. وأصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات بإيقاف حركة القطارات بمحطة مصر بالقاهرة بعد الحريق، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه. وأمر وزير النقل بتشكيل لجنه فنية لمعرفة سبب التصادم وانفجار خزان الوقود الخاص به، فيما واصلت سيارات الإسعاف نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات المجاورة للمحطة.وارتفعت حصيلة الضحايا جراء اصطدام قطار برصيف رقم 6 في محطة مصر للسكك الحديدية نتيجة انحدار جرار وردية “أبو غاطس” على الرصيف بسرعة زائدة عن الحد إلى 20 قتيلاً وإصابة 40 آخرين.وأفادت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد في تصريح لها اليوم بأن التصادم أدى إلى نشوب حريق هائل في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، مضيفة أن بعض حالات الإصابة نتجت عن حروق شديدة، ومنها حالات حرجة.وأشارت إلى أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفيات الهلال وشبرا والسكة الحديد، كإخلاء عاجل، ويتم الآن نقل المصابين لمعهد ناصر ودار الشفاء.