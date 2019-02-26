حزب العمال البريطاني يطالب باستفتاء ثانٍ حول الخروج من الاتحاد الأوروبي

أكد حزب العمال البريطاني، دعمه إجراء استفتاءٍ ثان بشأن بريكست، في حال لم يتم إقرار خطته بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في بيان أمس الاثنين: “نحن ملتزمون بطرح أو دعم تعديل لإجراء تصويت شعبي يمنع فرض بريكست المحافظين المؤذي على البلاد”.

ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس في الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش.

وقال ديفيد ليدينغتون وزير شؤون مجلس الوزراء: “لا أعتقد أن الرأي العام البريطاني يتقبل أوهامًا عن اتفاقات بديلة سحرية ستخرج بصورة ما من خزانة في بروكسل”.