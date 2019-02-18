حساب #الشباب يُوجه رسالة غريبة لاتحاد القدم عبر تويتر

المواطن - محمد سمعة

وجّه الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر تويتر رسالة غريبة للاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة قصي الفواز.

وكتب حساب الشباب بيت شعر جاء كالتالي: لقد أسمعت لو ناديت حيًا ولكن لا حياة لمن تنادي.

وقام المسؤولون عن حساب نادي الشباب بتويتر بذكر اسم الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم في التغريدة.

وعلّقت الكثير من الجماهير الشبابية بالإيجاب خاصة بعد غضبها الشديد من تفاوت قرارات لجنة الانضباط والأخلاق، خاصة بعد إصدار لجنة الانضباط قراراً اليوم بمعاقبة اللاعب البرازيلي سيبستياو دي فريتاس لاعب الشباب وإيقافه مباراتين وتغريمه عشرة آلاف ريال.

وجاء قرار الانضباط بإيقاف اللاعب سيبستياو دي فريتاس بعد استخدامه للقوة المفرطة ضد أحد لاعبي نادي الوحدة خلال لقاء الفريقين في الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.