حساب المواطن: انتهاء بطاقة الصراف لا يؤثر على صرف الدعم.. بشرط

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن ، أن انتهاء بطاقة الصراف لا يؤثر على استحقاق الدعم في البرنامج.

جاء ذلك في رد من البرنامج حساب المواطن على استفسار أحد المواطنين بشأن تأثير انتهاء بطاقة الصراف الآلي على استحقاقه في برنامج حساب المواطن.

وأوضح برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء في “تويتر”، أن انتهاء بطاقة الصراف لا يؤثر على استحقاق الدعم في البرنامج، لكن بشرط أن يكون الآيبان البنكي نشطًا.

الدفعة الـ15

وكان حساب المواطن قد أوضح بالأمس أن فترة أقل من أسبوع باتت تفصل المستفيد عن صرف دعم الدفعة الـ15 والمقررة يوم الأحد المقبل 10 فبراير.

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم 10 مارس المقبل.

نتائج الأهلية

وقبل أيام أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة (لشهر فبراير)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا

ويعتمد حساب المواطن على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، لكنه يقارنها بتلك الموجودة لدى الجهات الحكومية والرسمية وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.