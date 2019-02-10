حساب المواطن يوضح إجمالي الدفعات وقيمة مبالغ الأثر الرجعي

المواطن - الرياض

أعلن سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن أن إجمالي الدفعات منذ انطلاق برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الخامسة عشرة لشهر فبراير 2019 بلغ 34.8 مليار ريال.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي أن قيمة مبلغ الأثر الرجعي بلغ 291 مليون ريال.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع قبل ساعات الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧حساب المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.