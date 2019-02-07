حساب المواطن يوضح حالات تأثر الدعم بتحديث البيانات

المواطن - الرياض

مع استمرار صرف دعم حساب المواطن للسنة الثانية على التوالي تطرأ العديد من التغيرات على بيانات الأفراد المستفيدين سواء فيما يخص تغير الرواتب أو الوظيفة أو حتى عدد أفراد الأسرة؛ ما يجعل من عملية تحديث البيانات عملية مستمرة.

وفي بعض الحالات قد يتأثر الدعم بتحديث البيانات زيادة أو نقصانًا وفقاً لنوع البيانات التي سيتم تحديثها، فمثلاً إذا ارتفع مجموع دخول الأسرة فقد يتناقص الدعم والعكس بالعكس.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالاً من أحد المستفيدين جاء فيه: ” رزقني الله بمولودة جديدة هل لو أضفتها قبل يوم الأحد المقبل يتأثر الدعم أم لا؟”

وردت خدمة العملاء بالقول :” إن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق”.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم 10 مارس المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.