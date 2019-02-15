حساب المواطن يوضح حقيقة زيادة الدعم المخصص للمستفيد لألف ريال

المواطن - الرياض

نفى برنامج حساب المواطن، الشائعات المتداولة التي زعمت زيادة المبلغ المخصص للمستفيد بمبلغ قدره ألف ريال. مؤكدًا أنه في حالة وجود مستجدّات في البرنامج سيتم إعلانها من خلال القنوات الرسمية.

جاء ذلك ردًّا على تساؤل أحد المواطنين على تغريدة من أحد المستفيدين جاء فيها: “نسمع شائعات بزيادة حساب المواطن إلى ألف ريال، فما صحة ذلك؟”.

ونفى حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج، وجود أي مستجدات في البرنامج. مشيرًا إلى أن القنوات الرسمية والمتحدث الرسمي باسم البرنامج، هما المصدران الأساسيان لأخبار الحساب.

تفاصيل الدفعة الـ15:

وأعلن برنامج حساب المواطن، في 10 فبراير الجاري، إيداع 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم لمستفيدي الدفعة الخامسة عشرة لشهر فبراير من العام الجاري، و18.1 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وقال البرنامج: إنه اجتاز 84% من مجموع المتقدمين شروط الأهلية والاستحقاق؛ ليصبح عدد المستفيدين في هذه الدفعة أكثر من 12.4 مليون مستفيد، بينما بلغ إجمال الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 34.8 مليار ريال، وبينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ15 دفعة أكثر من 291 مليون ريال.

أهمية تحديث المعلومات:

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أن 44% من إجمال المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة.

وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوز 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، مشددًا على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات، وذلك خلال خمسة عشرة يومًا، لتجنّب عدم الاستحقاق في الدفعة القادمة.

وأكد أنه يمكن للمستفيدين التعديل والإضافة على بياناتهم من خلال الدخول على حساباتهم عبر الرابط.

استثناء لدعم فئات محددة:

وأضاف المتحدث الرسمي أن البرنامج جاء لخدمة المواطنين والحرص على عدم تأثرهم بالإصلاحات الاقتصادية، مع وجود استثناء لدعم فئات محددة، ومنها حاملو بطاقة التنقل، والأجنبية المتزوجة من سعودي، وأرملة ومطلقة السعودي مع أبنائها السعوديين، والأجنبي المتزوج من سعودية.

وأشار إلى أنه يمكن لكل شخص مسؤول قادر على الاعتناء بالتابع وتلزمه نفقته وتبلغ سنه ثمانية عشر عامًا أو أكبر، أن يتقدم على برنامج حساب المواطن كعائل، بينما يُعرَّف التابع بأنه كل شخص مندرج تحت رعاية العائل ويقيم معه في مسكن واحد، ويشمل ذلك الزوجة والأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات، أو أي شخص يندرج تحت إعالته بموجب وثيقة شرعية تثبت الإعالة.