حساب المواطن يوضح موقف الأم الأجنبية المعيلة من ابنتها

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن موقف الأم الأجنبية التي تعولها ابنتها المواطنة فيما يتعلق باستحقاقها للدعم من عدمه.

وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن ردا على استفسار مواطنة تعيل أمها الأجنبية البالغة من العمر 72 عامًا إنه: لا يمكن للأم الأجنبية الاستفادة من البرنامج كتابع للابنة في حساب المستفيد الرئيسي (الزوج) حيث لا يمكن للمستفيد الرئيسي إضافة ( تابع معال ) غير سعودي.

من جهة أخرى كشف البرنامج عن موقف مقدمي طلبات التسجيل في حساب المواطن بعد صرف دفعة الدعم السابقة بالقول : في حال تم تقديم الطلب بعد 10فبراير، سيتم دراسة أهليتك ضمن دورة الأهلية لشهر “أبريل” وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك ( دراسة الأهلية) ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل. ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) وإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.