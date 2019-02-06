حساب المواطن يوضح موقف التابع المضاف قبل 10 فبراير

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن الموعد الذي يمكن أن يتم فيه صرف الدعم للتابعين المضافين للمستفيدين الرئيسيين.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالا من أحد المستفيدين قال فيه : أنا عملت إضافة مولود جديد.. متى يتم الموافقة عليه ويصرف له الاستحقاق؟

ورد حساب المواطن بالقول : في حال تمت إضافة التابع قبل تاريخ 10 فبراير سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باسيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول إلى دراسة الأهلية وذلك بعد إعلان نتائج دورة الأهلية لشهر مارس.

وكان حساب المواطن قد دعا من لم يسبق له التسجيل في البرنامج إلى المسارعة في التسجيل قبل العاشر من فبراير الجاري حتى يستفيد من دعم دفعة مارس.

وقال حساب المواطن إنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا).

يأتي هذا فيما يتبقى فقط 4 أيام على إيداع دعم الدفعة الـ15 من برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين، حيث من المقرر أن يشهد يوم الأحد المقبل 10 فبراير وضع المبالغ المستحقة في حسابات المواطنين والمواطنات.

وتتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم 10 مارس المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.