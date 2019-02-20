حسين عبدالغني : لا توجد أعذار.. والجميع يتحمل الخسارة ضد #الفتح

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسين عبدالغني عن حزنه، بعد الخسارة ضد الفتح في الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الفوز على الأهلي في المباراة التي أُقيمت على إستاد الأمير عبدالله بن جلوي، بهدفين مقابل هدف سجلهم النجم محمد المجحد، فيما أحرز هدف الراقي مهند عسيري.

وعلق حسين عبدالغني على هزيمة الأهلي ضد الفتح بهدفين مقابل هدف، قائلًا: “هذه كرة القدم فوز وخسارة.. أحيانًا الفريق يدخل مرحلة عدم اتزان وهذا طبيعي في كرة القدم.

وتابع حسين عبدالغني تصريحاته لقناة دوري بلس بعد مباراة الأهلي ضد الفتح قائلًا: “طبيعي فريق يبحث عن فوز يفتح الملعب ويُهاجم في نهاية المباراة.. وبالنسبة لنا التعادل مثل الخسارة”.

وواصل نجم النادي الأهلي تصريحاته بعد مباراة الفتح اليوم، قائلًا: “كنا نبحث عن الثلاث نقاط، ولكن حدث ما حدث وخسرنا المباراة.. ومبروك لنادي الفتح على الفوز”.

وعن لعب الأهلي في البطولة العربية والدوري خلال فترة قصيرة، علق حسين عبدالغني قائلًا: “الأمر مرهق للفريق.. لعبنا قبل 4 أيام ثم اليوم ضد الفتح وبعد كام يوم مباراة الإياب من الوصل”.

واستكمل حسين عبدالغني تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “التغييرات في الفريق تؤثر على الانسجام، ولكن هذه ليست أعذار، والجميع يتحمل الخسارة ضد الفتح اليوم”.

وفي ختام تصريحاته، أبدى حسين عبدالغني سعادته برغبة اللاعبين الشباب في الحصول على قميصه بعد نهاية المباريات.

وتجمد رصيد النادي الأهلي عند 36 نقطة، ليحتل المركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع الفتح رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع.