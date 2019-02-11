حصل على صورها الفاضحة فحولت له 700 ألف ريال ثم ابتزها

المواطن - متابعة

أسدلت محكمة النقض في أبوظبي، الستار على قضية المليونير العربي الوهمي الذي استغل فتاة وحصل منها على صور عارية ثم هددها بفضحها عبر مواقع التواصل فما كان منها إلا أن رضخت له وحولت له ما يزيد على 700 ألف ريال سعودي.

المتهم العربي انتحل صفة مواطن إماراتي في تويتر وبعد أن أوهم الفتاة بحلم الزواج من مليونير عربي، حصل منها على الصور ثم بدأ في ابتزازها.

وأصدرت المحكمة حكماً بتأييد حكم محكمة الاستئناف، الذي قضى بمعاقبة المتهم بالحبس عاماً ونصف العام، مع تغريمه مبلغ 500 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة.

وأشارت أوراق القضية إلى أن الفتاة اكتشفت أن المتهم ينتحل صفة الغير، فقامت بقطع علاقتها به، إلا أن المتهم استغل الصور المرسلة له من قبلها، وقام بتهديدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا امتنعت عن إرسال مزيد من الأموال له، وهو ما بث الرعب في نفسها، ودفعها إلى تحويل عدة مبالغ له، لخوفها من افتضاح أمرها أمام أسرتها.

وبيّنت الأوراق أن المتهم لم يكتفِ بما تحصل عليه، وكرر نفس الطلب، فلم تستطع المجني عليها تحمّل طمع وجشع المتهم في حب المال، وقامت بإبلاغ الشرطة بالواقعة بحسب صحيفة البيان.

وقامت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، بتهم ابتزاز وتهديد فتاة، بإسناد أمور خادشة للشرف، ونشر صورها عبر شبكة الإنترنت.