حضور إلكتروني واسع للسياحة السعودية في 2018

المواطن - الرياض

حققت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال العام الماضي 2018، نسبا عالية وقياسية بحجم التواصل مع منصات السياحة السعودية الرسمية الإلكترونية التي تركز على تسويق السياحة في كل مناطق المملكة بالوسائل العصرية، وتعرف بالمنشآت السياحية والفعاليات والمهرجانات والعروض التي تستهدف المواطن والمقيم وزوار المملكة.

ووصل عدد متصفحي الموقع الرسمي للسياحة السعودية إلى 1.091.597 مليون متصفح، ويدعم الموقع ثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية، ويضم في كل لغة قرابة 1520 صفحة تقدم معلومات شاملة عن السياحة والتراث بالمملكة وغطت مختلف المناشط السياحية والخدمات ذات العلاقة بالشأن السياحي، كما ضمت 1156 مقالا تعريفيا بالسياحة، وقدمت من خلال الموقع نماذج لعدد 37 رحلة سياحية داخلية تسوق بالصور والمعلومات لعدد من الوجهات السياحية المشهورة بالمملكة.

كما وصل عدد متصفحي تطبيقات السياحة السعودية على الأجهزة الذكية إلى 117.722 متصفحا، بجانب الحضور الفعال على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ومنها تويتر وفيسبوك وسناب شات، وتسهم هذه المنصات في التفاعل المباشر مع المتابعين، وتقديم المعلومات السياحية بشكل متواصل وتواكب مختلف المناسبات السياحية والمهرجانات والفعاليات.

ويقدم الموقع معلومات محدثة عن 100 مرشد سياحي فعال، و39 منظما للرحلات السياحية الداخلية، وأسهم خلال العام الماضي بالتعريف بعدد 2000 فعالية سعودية، وقدم معلومات حول 2344 عرضاً تسويقيا عن القطاعات السياحية في مناسبات الإجازات والأعياد واليوم الوطني، كما يقدم الموقع معلومات عن 267 موقعا سياحيا تستحق الزيارة، منها 10 مواقع إسلامية، 5 مواقع مسجلة بمواقع التراث العالمي، و99 موقعا تاريخيا وتراثيا، فضلا عن العشرات من مواقع التسوق والترفيه ومواقع الاستجمام في مختلف مدن المملكة.

كما تحتوي بوابة شوف السعودية ما يزيد على 45 ألف صورة تبرز الوجهات والمواقع السياحية والحضارية والتراثية والطبيعة لكل مناطق المملكة، ويشارك بهذه المكتبة قرابة 23 ألف عضو من المختصين والمهتمين بمختلف أنواع التصوير.