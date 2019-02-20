حفاوة بالغة تستقبل الأمير محمد بن سلمان أينما حلّ.. شرقاً وغرباً

المواطن – ساجد الشريف

منذ أول جولة خارجية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عقب مبايعته لولاية العهد في 21 يونيو 2017، وحتى هذه الجولة الآسيوية الراهنة، ترافق الأمير الشاب مظاهر من الحفاوة البالغة والاستثنائية أينما حلّ، شرقاً أو غرباً، في بلد عربي شقيق، أو أعجمي صديق.

هذه هي الحقيقة التي ترصدها الكثير من المشاهد الموثّقة، التي لا ينساها إلا جاحد. وهذه بعض النماذج نسردها من أحدثها إلى أقدمها:

21 طلقة وموكب خيالة لرئاسة الهند:

جاء استقبال رئيس الهند رام نات كوفيندر لولي العهد، اليوم الأربعاء، عبر موكب من الخيالة مع إطلاق 21 طلقة ترحيبية من المدفعية، في مقر رئاسة الجمهورية بنيودلهي.

كسر بروتوكول هندي وباقة ورد:

كسر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي البروتوكول وانتظر ولي العهد عند سلم الطائرة، من أجل استقباله لدى وصوله، وقدّم له باقة ورد بنفسه تعبيراً عن أعلى درجات الحفاوة.

خارجية الهند تدعم كسر البروتوكول:

أكد متحدث الخارجية الهندية، رافيش كومار، كسر البروتوكول، وكتب في تغريدة: “كسراً للبروتوكول.. مودي يستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عند زيارته الأولى للهند”. كما غرّد مودي كاتباً: “إن الهند تبتهج بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

عبارة ولي العهد تفجّر السوشيال ميديا بباكستان:

أكد رئيس وزراء باكستان، خلال المؤتمر الصحافي مع ولي العهد قبل مغادرته إسلام آباد مساء الاثنين، أن عبارة الأمير محمد بن سلمان “اعتبروني سفيراً لباكستان في السعودية”، انتشرت في السوشيال ميديا، وحظيت بإشادة واسعة من الشعب الباكستاني.

أعلى وسام في باكستان:

منح الرئيس الباكستاني عارف علوي ولي العهد أعلى وسام مدني في باكستان، والمعروف باسم “نيشان امتياز”، تعبيراً عن مكانته والاحتفاء به.

الحفاوة بـ “عربة الخيول”:

من أجل توجُّه ولي العهد من مقر إقامته إلى القصر الرئاسي، تم الاحتفاء به عبر ركوب عربة تجرها الخيول، وهو بروتوكول لكبار الشخصيات فقط.

زراعة شجرة تذكارية بالقصر الرئاسي:

غرس الأمير محمد بن سلمان شجرة تذكارية بالقصر الرئاسي، كعادة متّبعة مع الرؤساء وكبار الضيوف في إسلام آباد، وتم وضع لوحة عن تاريخ الشجرة والشخصية التي زرعتها.

احتفاء بولي العهد عبر الفن التشكيلي:

امتدت الاحتفاليات لتصل إلى الفن التشكيلي، حيث احتفى عدد من التشكيليين الباكستانيين بمقدم ولي العهد ، كان أبرزهم أحمد وقاص وربيعة ذاكر وفيجا أوبل.

انتظار عمران 5 دقائق عند سلم الطائرة:

انتظر رئيس وزراء باكستان عمران خان 5 دقائق عند سلم الطائرة، من أجل استقبال ولي العهد حفاوةً به.

جولة بسيارة يقودها رئيس الوزراء:

وواصل عمران خان حفاوته بالأمير محمد بن سلمان، ليقود السيارة بنفسه في جولة ولي العهد خارج المطار حتى مقر إقامته، حيث تم تخصيص القصر الحكومي لرئيس الوزراء له في وضع استثنائي يحدث مع أهم الشخصيات من الضيوف (VVIP).

مقاتلات F16 ترافق طائرة ولي العهد:

تعبيراً عن حفاوة الاستقبال بزيارة ولي العهد، رافقت مقاتلات عسكرية باكستانية من طراز F16 طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فور دخولها المجال الجوي الباكستاني.

كسر بروتوكول مصري مرتين في عام:

في عام واحد، اضطر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لكسر البروتوكول مرتين، من أجل الاحتفاء بزيارة ولي العهد واستقباله عند سلم الطائرة، وذلك لدى زيارة بتاريخ 4 مارس 2018، ثم زيارة 26 نوفمبر 2018 ضمن الجولة العربية التي سبقت قمة العشرين في الأرجنتين.

مأدبة غداء من ملكة بريطانيا في باكنجهام:

احتفت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية بولي العهد السعودي، على هامش زيارته لبريطانيا، حينما أقامت مأدبة غداء على شرفه في قصر باكنجهام، بتاريخ 7 مارس 2018.

تحية “هاي فايف” من بوتين:

حيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحية ودية برفع اليد، تُعرف شعبياً بتحية “الهاي فايف”، وذلك لدى التقائه بولي العهد على هامش قمة العشرين بالأرجنتين، في مطلع ديسمبر الماضي. وعلّق الكرملين الروسي على التحية، حين قال إنها تشير إلى متانة العلاقة الشخصية بين الأمير محمد وبوتين.

ترامب يكسر بروتوكولاً لصديقه:

عند استقباله لولي العهد في البيت الأبيض في 20 مارس 2018، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صداقته بالأمير محمد بن سلمان بـ “العظيمة”. وكسر ترامب البروتوكول للاحتفاء بضيفه وصديقه، بإقامة مأدبة غداء، مع أن هذا الوضع لا يتم إلا مع الملوك والرؤساء.

سيلفي مع الرئيس الفرنسي:

التقط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صورة سيلفي مع ولي العهد، لدى زيارته لفرنسا في 10 أبريل 2018، وذلك في احتفاء خاص من جانبه، حيث جمعهما السيلفي برئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري.