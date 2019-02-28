حفظًا للحقوق.. توضيح مهم للمتقدمين لحركة النقل الخارجي في التعليم

المواطن - الرياض

شدد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي على ضرورة طباعة استمارات النقل الخارجي وتصديقها لتقديمها عند التظلم الإلكتروني.

ونقل العصيمي عن الإدارة العامة لشؤون المعلمين: تؤكد الإدارة على جميع المتقدمين لحركة النقل الخارجي من شاغلي الوظائف التعليمية ضرورة طباعة استمارات النقل الخارجي وتصديقها لتقديمها عند التظلم الإلكتروني.

يذكر أن وزارة التعليم حددت موعد إعلان حركة النقل يوم 7 رجب، كما سيتم استقبال الاعتراضات على الحركة لمدة 10 أيام، وسيتم اعتماد الحركة وتبليغ نتائجها لإدارات التعليم في 27 رجب، فيما سيتم فتح النظام لإدخال رغبات المنقولين خارجيًا خلال الفترة من 2 إلى 6 شعبان.