حفيدة عامل مناجم تنافس ترامب على الرئاسة

المواطن - متابعة

من المتوقع أن تدخل السناتور الأمريكية إيمي كلوبوشار، سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 لتصبح أول معتدلة وسط مجموعة كبيرة من الديمقراطيين، الذين يسعون لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وستسعى كلوبوشار لتظهر نفسها على أنها نقيض لترامب، بالتركيز على الخلافات السياسية وكذلك الأسلوب واللباقة.

وقالت كلوبوشار في تصريحات معدة مسبقا أمام مسيرة في منيسوتا الأحد: ”أقف أمامكم كحفيدة عامل مناجم حديد وابنة معلمة وصحفي، أول امرأة منتخبة لمجلس الشيوخ الأمريكي من ولاية منيسوتا لإعلان ترشحي لرئاسة الولايات المتحدة”.

وأضافت: ”سأنظر إليكم في عيونكم، سأخبركم بما يجول في خاطري وسأركز على إنجاز الأمور. فهذا ما فعلته طوال حياتي”.