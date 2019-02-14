حكيم زياش .. تألق.. هدف وإحباط في مباراة أياكس ضد الريال

المواطن - مروة نبيل

تألق المغربي كريم زياش بشكل لافت خلال مباراة أياكس ضد الريال في منافسات ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ونجح في تسجيل هدف الفريق الهولندي الوحيد.

وانتهت مباراة أياكس ضد الريال التي أُقيمت بالأمس على ملعب “يوهان كرويف أرينا”، بفوز المرينغي بهدفين مقابل هدف، سجلهم الفرنسي كريم بنزيمة وماركو أسينسيو، فيما أحرز حكيم زياش هدف الفريق الهولندي.

وخطف نجم المنتخب المغربي الأول، كريم زياش الأنظار إليه خلال مباراة أياكس ضد الريال بعد تألقه اللافت، وكلل مجهوده بتسجيل أول أهدافه في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن حكيم زياش رفع رصيده إلى 30 تسديدة في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد مباراة أياكس ضد الريال بالأمس، ليكون أكثر لاعب تسديدًا على المرمى بالشامبيونزليج هذا الموسم.

وكان حكيم زياش قد سدد 3 مرات على مرمى المرينغي خلال مباراة أياكس ضد الريال بالأمس، ولكن فشل في هز الشباك، قبل أن يُحرز هدفه في الدقيقة 75 من أحداث الشوط الثاني.

وعلى الرغم من ظهوره بمستوى مميز في مباراة أياكس ضد الريال بالأمس، إلا أن حكيم زياش أعرب عن إحباطه الشديد وحزنه، بسبب الطريقة التي هُزم بها أمام المرينغي، بعدما استقبلت شباك فريقه هدفًا في الدقائق الأخيرة.

وأكد حكيم زياش أن فريقه قدم أداءً مثاليًا في مباراة أياكس ضد الريال بالأمس، إلا أن المرينغي تمكن من التسجيل من أنصاف الفرص، مُشددًا في الوقت ذاته على أن الجماهير غادرت الملعب سعيدة، نظرًا لمستوى اللاعبين وحماسهم الشديد.