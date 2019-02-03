حل مشكلة عدم تفعيل تسجيل سند محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

يسعى برنامج سند محمد بن سلمان لأن يكون المستفيد عنصرًا متفاعلًا بشكل إيجابي وذلك من خلال عدة استراتيجيات من أهمها تعزيز الوعي المالي لدى المواطنين وتعريفهم بمبادئ التخطيط المالي وغرس ثقافة الادخار فيهم.

شروط التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للزواج

وللحصول على الدعم في برنامج سند الزواج يشترط في المتقدمين ما يلي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21- 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

مشكلة عدم تفعيل تسجيل سند محمد بن سلمان

وقال برنامج سند محمد بن سلمان: إنه في حال تجاوز 72 ساعة بدون تفعيل يجب إعادة التسجيل في البرنامج عبر الرابط التالي (هنا) مع التأكد من صحة البيانات.

يذكر أن مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج هي مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تأسيس روابط مجتمعية وثيقة، تُمكن الفرد في المجتمع السعودي من الانطلاق في طرق الحياة المُختلفة ومشاريعها دون القلق حول احتياجاته الرئيسة، كما يعتمد البرنامج على الشفافية والوضوح في اختيار المستفيدين، ويتم ذلك من خلال طرق وآليات حديثة، يتم تطويرها باستمرار.

ويقدم البرنامج مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة.

ويقوم البرنامج على فكرة توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.