حمدالله والسالم جاهزان لقيادة هجوم النصر

المواطن - طارق سعد

يستعيد النصر قبل مواجهة الغد ضد القادسية هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد إيقافه في المباراة الماضية ضد التعاون لتراكم البطاقات.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 37 خلف الهلال المتصدر ب43 نقطة، ويتحتم على النصر الفوز على ضيفه القادسية غداً للاحتفاظ بحظوظه في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما أبدى الوافد الجديد على هجوم النصر عبدالله آل سالم – المعار من الفيحاء حتى نهاية الموسم- جاهزيته التامة للدخول ضمن قائمة النصر في مباراة القادسية، بعد مشاركته أمس الاثنين في أولى حصصه التدريبية مع العالمي تحت أنظار البرتغالي روي فيتوريا.

يُذكر أن النصر خسر لقاء الجولة الماضية ضد التعاون في بريدة، والتي قاد فيها الجناح المغربي نور الدين امرابط خط هجوم النصر لغياب عبدالرزاق حمدالله وتراجع مستوى محمد السهلاوي.