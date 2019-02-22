حمدالله وموسى يقودان النصر ضد الفيحاء

حمدالله وموسى يقودان النصر ضد الفيحاء

2019/02/22
الساعة 10:29 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

أبدى الثنائي النصراوي عبدالرزاق حمدالله وأحمد موسى تعافيهما وجاهزيتهما التامة لقيادة قائمة النصر التي تواجه الفيحاء مساء السبت، ضمن الجولة 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان أحمد موسى قد تغيب عن فريقه لمدة تجاوزت الشهر ونصف الشهر لظروف وفاة والدته، وكذلك للتأهيل من إصابة في الفخذ، فيما غاب حمدالله عن مواجهة آجمك الأوزبكي لملازمته العيادة الطبية بسبب شعوره بآلام عضلية.

ويغيب عن النصر في مواجهة الفيحاء نور الدين أمرابط لتراكم البطاقات الصفراء، وسلطان الغنام بسبب الإيقاف من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

 



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